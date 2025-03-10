Интервью с лучшим игроком и бомбардиром КПЛ-2024 Атаем Джумашевым

Атай Турарович Джумашев - кыргызский полузащитник, выступающий за клуб "Абдыш-Ата" и национальную сборную Кыргызстана. Начал свою карьеру в 2017 году и с тех пор зарекомендовал себя как ключевой игрок на клубном уровне. Джумашев играл в Беларуси за ФК "Энергетик-БГУ", а затем вернулся в Кыргызстан, где продолжил успешное выступление с ФК "Абдыш-Ата". Он стал победителем Кубка Ала-Тоо в 2021 году и серебряным призёром чемпионата Кыргызстана того же года. Также в 2022 году был признан лучшим игроком финала Кубка Кыргызстана.
В прошлом году он также был признан лучшим игроком и лучшим бомбардиром года, подтверждая свой статус одного из ведущих футболистов страны. В интервью редакции vb.kg он согласился ответить на несколько наших вопросов.
Что вдохновило вас начать играть в футбол на профессиональном уровне?
С детства мечтал стать футболистом. Как и многие мальчишки, играл во дворе, на улице, и футбол всегда был частью моей жизни.
Кто является вашим самым большим футбольным кумиром и почему?
Конечно, Криштиану Роналду. Я вырос, смотря его матчи и нарезки. Восхищаюсь его менталитетом и тем, как он добивался успеха.
Какой матч в вашей карьере был самым запоминающимся?
Первый матч за сборную в Бишкеке – это особенный момент. Также игра против "Централ Кост Маринерс" в Кубке АФК была важной и запоминающейся.
Как бы вы описали свой стиль игры несколькими словами?
Дриблинг, скорость, голы.
Какой лучший совет вы получили на своем футбольном пути?
Никогда не опускать руки и голову. В жизни спортсмена бывают взлеты и падения, но важно не останавливаться на достигнутом.
Что привлекло вас в клубе "Мурас Юнайтед", и чего вы надеетесь достичь в этом клубе?
Хотелось попробовать что-то новое. Меня пригласили, мы поговорили, и я согласился.
Дебют в национальной сборной стал важной вехой. Что для вас означал этот момент, и как вы готовились к своему первому матчу?
Это было очень волнительно, особенно когда играешь при полных трибунах. Конечно, есть волнение, но со временем оно уходит.
Ваше участие в Летних Азиатских играх 2018 года в Индонезии стало важной частью вашей карьеры. Какие впечатления вы получили?
Этот турнир оставил яркие впечатления. Когда играешь против Южной Кореи и видишь рядом Сон Хын Мина, ты просто в шоке.
Как вы готовитесь морально перед важным матчем?
Визуализирую, как буду играть завтра. Смотрю различные нарезки на YouTube.
Что вы делаете, чтобы оставаться мотивированным в сложные моменты сезона?
Семья – моя главная мотивация. И, конечно, мечта!
Если бы у вас была возможность играть с любым футболистом, живым или ушедшим, кто бы это был?
С Роналду, Иниестой, Кроосом, Модричем.
Что фанаты могут не знать о вас за пределами поля?
Даже не знаю, что сказать…
Какой совет вы бы дали молодым футболистам, которые мечтают играть в международных лигах и достичь успеха на высшем уровне?
Верить в себя и мечтать.