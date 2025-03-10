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Интервью с лучшим игроком и бомбардиром КПЛ-2024 Атаем Джумашевым

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- Самуэль Деди Ирие
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Атай Турарович Джумашев - кыргызский полузащитник, выступающий за клуб "Абдыш-Ата" и национальную сборную Кыргызстана. Начал свою карьеру в 2017 году и с тех пор зарекомендовал себя как ключевой игрок на клубном уровне. Джумашев играл в Беларуси за ФК "Энергетик-БГУ", а затем вернулся в Кыргызстан, где продолжил успешное выступление с ФК "Абдыш-Ата". Он стал победителем Кубка Ала-Тоо в 2021 году и серебряным призёром чемпионата Кыргызстана того же года. Также в 2022 году был признан лучшим игроком финала Кубка Кыргызстана.

В прошлом году он также был признан лучшим игроком и лучшим бомбардиром года, подтверждая свой статус одного из ведущих футболистов страны. В интервью редакции vb.kg он согласился ответить на несколько наших вопросов.

Что вдохновило вас начать играть в футбол на профессиональном уровне?

С детства мечтал стать футболистом. Как и многие мальчишки, играл во дворе, на улице, и футбол всегда был частью моей жизни.

Кто является вашим самым большим футбольным кумиром и почему?

Конечно, Криштиану Роналду. Я вырос, смотря его матчи и нарезки. Восхищаюсь его менталитетом и тем, как он добивался успеха.

Какой матч в вашей карьере был самым запоминающимся?

Первый матч за сборную в Бишкеке – это особенный момент. Также игра против "Централ Кост Маринерс" в Кубке АФК была важной и запоминающейся.

Как бы вы описали свой стиль игры несколькими словами?

Дриблинг, скорость, голы.

Какой лучший совет вы получили на своем футбольном пути?

Никогда не опускать руки и голову. В жизни спортсмена бывают взлеты и падения, но важно не останавливаться на достигнутом.

Что привлекло вас в клубе "Мурас Юнайтед", и чего вы надеетесь достичь в этом клубе?

Хотелось попробовать что-то новое. Меня пригласили, мы поговорили, и я согласился.

Дебют в национальной сборной стал важной вехой. Что для вас означал этот момент, и как вы готовились к своему первому матчу?

Это было очень волнительно, особенно когда играешь при полных трибунах. Конечно, есть волнение, но со временем оно уходит.

Ваше участие в Летних Азиатских играх 2018 года в Индонезии стало важной частью вашей карьеры. Какие впечатления вы получили?

Этот турнир оставил яркие впечатления. Когда играешь против Южной Кореи и видишь рядом Сон Хын Мина, ты просто в шоке.

Как вы готовитесь морально перед важным матчем?

Визуализирую, как буду играть завтра. Смотрю различные нарезки на YouTube.

Что вы делаете, чтобы оставаться мотивированным в сложные моменты сезона?

Семья – моя главная мотивация. И, конечно, мечта!

Если бы у вас была возможность играть с любым футболистом, живым или ушедшим, кто бы это был?

С Роналду, Иниестой, Кроосом, Модричем.

Что фанаты могут не знать о вас за пределами поля?

Даже не знаю, что сказать…

Какой совет вы бы дали молодым футболистам, которые мечтают играть в международных лигах и достичь успеха на высшем уровне?

Верить в себя и мечтать.


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URL: https://www.vb.kg/443720
Теги:
футбол, Кыргызстан
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