2-й тур чемпионата РК: "Кайрат, "Актобе" и "Астана" празднуют победы

8 и 9 марта завершился второй тур Премьер-Лиги Казахстана, который подарил зрителям несколько захватывающих матчей.

"Кайрат" продемонстрировал отличную игру и разгромил "Ордабасы" со счётом 4:0.

"Актобе" вырвал победу у "Турана" благодаря голу Еркебулана Сейдахмета, который стал автором решающего мяча за шесть минут до конца основного времени (2:1).

"Астана" в гостях одержала уверенную победу над "Кызылжаром" со счетом 2:0.

Как сообщает СМИ, по итогам второго тура в Премьер-Лиге Казахстана не осталось команд с идеальным результатом. Из клубов, одержавших победы в первом туре, "Тобол" оказался единственным, кто не потерпел поражение, сыграв вничью с "Женисом".

Сейчас в таблице по 4 очка у "Кайрата", "Астаны" и "Актобе". Важной победой можно считать и успех "Елимая" над "Кайсаром", который стал ответом на неудачу в поединке с "Атырау"

Следующий тур Премьер-Лиги Казахстана состоится 29 и 30 марта, и болельщики могут ожидать ещё больше захватывающих матчей!