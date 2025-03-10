Погода
$ 87.37 - 87.83
€ 94.12 - 95.12

2-й тур чемпионата РК: "Кайрат, "Актобе" и "Астана" празднуют победы

150  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

8 и 9 марта завершился второй тур Премьер-Лиги Казахстана, который подарил зрителям несколько захватывающих матчей.

"Кайрат" продемонстрировал отличную игру и разгромил "Ордабасы" со счётом 4:0.

"Актобе" вырвал победу у "Турана" благодаря голу Еркебулана Сейдахмета, который стал автором решающего мяча за шесть минут до конца основного времени (2:1).

"Астана" в гостях одержала уверенную победу над "Кызылжаром" со счетом 2:0.

Как сообщает СМИ, по итогам второго тура в Премьер-Лиге Казахстана не осталось команд с идеальным результатом. Из клубов, одержавших победы в первом туре, "Тобол" оказался единственным, кто не потерпел поражение, сыграв вничью с "Женисом".

Сейчас в таблице по 4 очка у "Кайрата", "Астаны" и "Актобе". Важной победой можно считать и успех "Елимая" над "Кайсаром", который стал ответом на неудачу в поединке с "Атырау"

Следующий тур Премьер-Лиги Казахстана состоится 29 и 30 марта, и болельщики могут ожидать ещё больше захватывающих матчей!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443723
Теги:
Казахстан, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  