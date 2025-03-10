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В Кыргызстане за неделю выявили 23 266 нарушений ПДД

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- Назгуль Абдыразакова
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3 марта по 9 марта сотрудниками ГУОБДД по предварительным данным было выявлено 23 266 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает прес-служба ведомства.

из них:

-701 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;

-108 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

-87 незаконное затемнение стёкол автомобиля;

-291 за нарушения ПДД с участием пешеходов;

-3410 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

-10 случаев автохулиганство;

- 4174 случая превышения скоростного режима;

- 3 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;

-кроме того, 14 482 факта нарушения других правил дорожного движения:

-2561 автомобиль водворен на штрафную стоянку.


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URL: https://www.vb.kg/443724
Теги:
ПДД, Кыргызстан, автомобили, ГУОБДД
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