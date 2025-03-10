В Кыргызстане за неделю выявили 23 266 нарушений ПДД

3 марта по 9 марта сотрудниками ГУОБДД по предварительным данным было выявлено 23 266 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает прес-служба ведомства.
из них:
-701 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;
-108 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;
-87 незаконное затемнение стёкол автомобиля;
-291 за нарушения ПДД с участием пешеходов;
-3410 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;
-10 случаев автохулиганство;
- 4174 случая превышения скоростного режима;
- 3 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;
-кроме того, 14 482 факта нарушения других правил дорожного движения:
-2561 автомобиль водворен на штрафную стоянку.