В Кыргызстане за неделю выявили 23 266 нарушений ПДД

3 марта по 9 марта сотрудниками ГУОБДД по предварительным данным было выявлено 23 266 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает прес-служба ведомства.

из них:

-701 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;

-108 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

-87 незаконное затемнение стёкол автомобиля;

-291 за нарушения ПДД с участием пешеходов;

-3410 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

-10 случаев автохулиганство;

- 4174 случая превышения скоростного режима;

- 3 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;

-кроме того, 14 482 факта нарушения других правил дорожного движения:

-2561 автомобиль водворен на штрафную стоянку.