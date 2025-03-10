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В Бишкеке выявлена 171 девушка, предоставляющая интимные услуги

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- Назгуль Абдыразакова
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Во время рейда "Притон" в Бишкеке выявлена 171 девушка, предоставляющая интимные услуги. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, составлено около 10 протоколов в соответствии со статьей 109-2 "Занятие проституцией" Кодекса об административных правонарушениях Кыргызской Республики.

Цель мероприятия заключалась в выявлении притонов и лиц, предоставляющих интимные услуги. В рамках операции оперативные сотрудники проверили сауны, суточные квартиры, гостиницы и предполагаемые бордели.

Милиция обращается к гражданам, располагающим информацией о местах, где оказываются интимные услуги, или о лицах, занимающихся подобной деятельностью, сообщить по следующим телефонам:

WhatsApp: 0 (701) 700-251

Дежурная часть: 0 (312) 43-73-75

Круглосуточный номер: 102

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URL: https://www.vb.kg/443728
Теги:
задержание, проституция, рейд, Бишкек, милиция
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