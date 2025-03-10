Капелло обвинил Гвардиолу в "огромном уроне" футболу

Бывший тренер сборной Англии и Милана Фабио Капелло жестко раскритиковал Пепа Гвардиолу, обвинив его в том, что он нанес "огромный урон" футболу. 78-летний итальянец, который тренировал Гвардиолу в Риме в начале 2000-х, не стал сдерживать свои эмоции, обсуждая фигуру, считающуюся одной из величайших в истории футбольных тренеров.

Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года, превратив клуб в один из сильнейших как в английском, так и в европейском футболе. Под его руководством футбольный клуб в сезоне 2022/23 годов выиграл исторический требл, завоевав Кубок Англии, девятый титул чемпионов Премьер-лиги и первый в истории трофей Лиги чемпионов УЕФА.

За 515 матчей, проведенных в "Манчестер Сити", Гвардиола одержал 364 победы, что дает ему впечатляющий показатель побед в 70,68%. Его влияние на клуб стало легендарным, и многие болельщики считают его приход началом золотой эры для команды.

Однако последние комментарии Капелло показывают, что не все разделяют восхищение стилем работы Гвардиолы. Опытный тренер, известный своими успешными выступлениями в таких клубах, как Милан и Рома, указал на отрицательные последствия, которые, по его мнению, привнесла тактика Гвардиолы в футбол. Хотя философия Гвардиолы принесла "Манчестер Сити" небывалые успехи, Капелло считает, что она имела свою цену.

Критики методов Гвардиолы утверждают, что его акцент на контроле мяча сделала игру более технической, но, возможно, менее спонтанной и захватывающей. Кроме того, доминирование таких клубов, как "Манчестер Сити", в последние годы заставляет некоторых полагать, что власть в европейских и национальных чемпионатах слишком сосредоточена в руках богатейших клубов, что оставляет мало места для сюрпризов и конкуренции со стороны более мелких команд.

Тем не менее, рекорды Гвардиолы и его влияние на "Манчестер Сити" нельзя отрицать. Его способность менять стиль игры в футболе остается поляризующей темой: его восхваляют многие, но он также сталкивается с критикой, как со стороны Капелло, который считает, что его влияние не всегда было полезным для всего футбольного мира.