В Бишкеке стартуют аукционы по аренде земель и производственных объектов

Департаментом по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек на портале электронной торговой площадки выставлены на аукцион нижеперечисленные объекты. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Так, 10 марта пройдет аукцион по предоставлению в аренду следующих объектов:

1. ЛОТ №11043.1 – Земельный участок, расположенный в г.Бишкек, ул. А. Дуйшеева, южная сторона дома № 16-18.

18 марта пройдет аукцион по предоставлению в аренду следующих объектов:

1. ЛОТ №11045.1 – Производство на территории МП "БАРУ", ул. Орозбекова, 344;

2. ЛОТ №11086.1 – Земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного назначения, расположенные по ул. Муромская (насосная станция МП "Бишкектеплосеть" №6.1);

3. ЛОТ №11046.1 – Производство на территории МП "БАРУ", ул. Орозбекова, 344.

24 марта пройдет аукцион по предоставлению в аренду следующих объектов:

1. ЛОТ №11071.1 – Разное, г.Бишкек, ул.Элебаева, 7;

2. ЛОТ №11072.1– Спортивно-оздоровительные услуги в г. Бишкек, ул. Гоголя, 59.

31 марта пройдет аукцион по предоставлению в аренду следующих объектов:

1. ЛОТ №11073.1 - Разное, г. Бишкек, ул. Фрунзе, 501;

2. ЛОТ №11075.1 - Разное, г. Бишкек, ул. Сыдыгалиева, 4, а;

3. ЛОТ №11074.1 - Разное, г. Бишкек, ул. Московская, 205.

Для участия в аукционе необходимо приобрести флеш-карту для ЭЦП (электронная цифровая подпись) и пройти регистрацию по ссылке: найти подходящий лот аукциона, заполнить данные и оплатить сумму для участия через код оплаты.

С инструкцией по участию в аукционе можно ознакомиться по ссылке.