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В Бишкеке стартуют аукционы по аренде земель и производственных объектов

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Департаментом по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек на портале электронной торговой площадки выставлены на аукцион нижеперечисленные объекты. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Так, 10 марта пройдет аукцион по предоставлению в аренду следующих объектов:

1. ЛОТ №11043.1 – Земельный участок, расположенный в г.Бишкек, ул. А. Дуйшеева, южная сторона дома № 16-18.

18 марта пройдет аукцион по предоставлению в аренду следующих объектов:

1. ЛОТ №11045.1 – Производство на территории МП "БАРУ", ул. Орозбекова, 344;

2. ЛОТ №11086.1 – Земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного назначения, расположенные по ул. Муромская (насосная станция МП "Бишкектеплосеть" №6.1);

3. ЛОТ №11046.1 – Производство на территории МП "БАРУ", ул. Орозбекова, 344.

24 марта пройдет аукцион по предоставлению в аренду следующих объектов:

1. ЛОТ №11071.1 – Разное, г.Бишкек, ул.Элебаева, 7;

2. ЛОТ №11072.1– Спортивно-оздоровительные услуги в г. Бишкек, ул. Гоголя, 59.

31 марта пройдет аукцион по предоставлению в аренду следующих объектов:

1. ЛОТ №11073.1 - Разное, г. Бишкек, ул. Фрунзе, 501;

2. ЛОТ №11075.1 - Разное, г. Бишкек, ул. Сыдыгалиева, 4, а;

3. ЛОТ №11074.1 - Разное, г. Бишкек, ул. Московская, 205.

Для участия в аукционе необходимо приобрести флеш-карту для ЭЦП (электронная цифровая подпись) и пройти регистрацию по ссылке: найти подходящий лот аукциона, заполнить данные и оплатить сумму для участия через код оплаты.

С инструкцией по участию в аукционе можно ознакомиться по ссылке.


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URL: https://www.vb.kg/443734
Теги:
аукцион, Бишкек, мэрия
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