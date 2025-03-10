В Бишкеке очищают дамбу в урочище "Манка-Жар" для защиты от паводков

В городе Бишкек провели работы по очистке селезащитной дамбы в урочище "Манка-Жар". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, специалистами городских служб совместно с Управлением Министерства чрезвычайных ситуаций КР проведены работы по откачке воды. На сегодняшний день уровень воды находится под контролем.

Кроме того, специалистами МП "Бишкекзеленстрой" проводится механизированная очистка арыков в жилмассиве Арча-Бешик по улице Азем от улицы Бердибаева до урочища "Манка-Жар". Задействовано 5 единиц специальной техники.

Отметим, такие мероприятия проводятся, чтобы погодные условия не вызывали угрозу для жителей близлежащих домов.

Ранее из-за проливного дождя вода выходила из селезащитного сооружения урочища "Манка-Жар, в результате затапливало улицы и дома (за последние три года 240 домов) в жилом массиве Арча-Бешик.