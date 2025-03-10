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Государству возвращены 24 квартиры в элитном комплексе Бишкека

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- Бермет Таалайбекова
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ГКНБ КР возбудил уголовное дело по факту незаконной передачи земельного участка в южной части Бишкека под строительство многоквартирного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, в ходе расследования установлено, что застройщик и арендатор, возможно с использованием коррупционных связей добились исключения обязательства передавать мэрии часть построенного жилья.

В 2005 году мэрия Бишкека заключила договор с застройщиками, передав в аренду участок площадью 1,5 га на условиях, что 13% квартир от построенного жилья будут переданы муниципалитету. Однако позже по решению суда это обязательство было исключено.

На спорном участке возведён элитный жилой комплекс "Н.Р.", состоящий из 7 блоков с 166 квартирами премиум-класса. Их общая площадь составила 19 070,6 кв. м. В ходе следствия ГКНБ добился возврата 24 квартир (14% от общего количества) в пользу государства. Их совокупная площадь составила 2 685,9 кв. м.

Переданные квартиры представляют собой трёхкомнатные жилые помещения по 120 кв. м каждое. В рамках уголовного дела ведётся работа по установлению всех обстоятельств и возможных причастных лиц. ГКНБ продолжает расследование незаконных сделок с землёй в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/443739
Теги:
ГКНБ, мэрия, земельный участок, Бишкек, жилье
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