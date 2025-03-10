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Посол Турции Ахмет Садык Доган завершает свою миссию в КР

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Сегодня министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев принял чрезвычайного и полномочного посла Турецкой Республики в Кыргызской Республике Ахмета Садык Догана по случаю завершения его дипломатической миссии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи министр подчеркнул, что развитие кыргызско-турецких братских отношений является приоритетом внешней политики КР. В связи с чем, он подчеркнул значимость государственного визита президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Кыргызскую Республику в 2024 году, по итогам которого уровень сотрудничества между странами повышен до Всеобъемлющего стратегического партнерства.

В завершение встречи Жээнбек Кулубаев поблагодарил посла за его плодотворную работу в Кыргызстане и значительный вклад в развитие кыргызско-турецких стратегических отношений, отметив, что в стране останутся тёплые воспоминания о Ахмете Садык Догане как о близком друге Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/443742
Теги:
МИД, Турция, сотрудничество, Кыргызстан
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