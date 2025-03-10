В Париже скончался 22-летний принц Люксембурга

На 23-м году жизни скончался принц Люксембурга Фредерик Генри Дуглас Мари Нассауский, один из трех детей принца Роберта Люксембургского и племянник великого герцога Люксембурга Анри. Молодой человек страдал от редкого генетического заболевания - митохондриальной болезни PolG.

Фредерик умер 1 марта в Париже, в окружении своей семьи, но об этом стало известно только сейчас. Еще при его жизни семья основали фонд POLG Foundation для поддержки исследований этой болезни. На официальном сайте опубликовано послание семьи принца Фредерика.

"С тяжелым сердцем мы с женой хотели бы сообщить вам о кончине нашего сына, основателя и креативного директора Фонда POLG Фредерика", - сообщил отец молодого человека, принц Роберт Люксембургский.

Он отметил, что накануне смерти, 28 февраля, в "День редких заболеваний", Фредерик позвал всех к себе, чтобы "поговорить с ним в последний раз". Отец отметил, что сын попрощался по очереди с каждым из членов большой семьи.

О своей болезни принц Фредерик узнал в 14-летнем возрасте. Заболевание выявляется не сразу, его можно обнаружить только на очень поздних стадиях развития. В первую очередь PolG поражает мозг и нервную систему.

Источник: Телеканал "Звезда"