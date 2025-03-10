В Бишкеке состоялось первенство города по вольной борьбе

В столице прошло первенство города Бишкек по вольной борьбе среди юниоров U-17. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, турнир собрал сильнейших молодых борцов столицы, которые продемонстрировали высокий уровень подготовки, стремление к победе и волю к успеху.

Цель соревнований – выявить лучших спортсменов, которые представят Бишкек на чемпионате Кыргызстана. Для участников это не только шанс побороться за медали, но и возможность набраться опыта, проверить свои силы и получить мотивацию для дальнейшего роста в спорте.

Организатором соревнований выступил Департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек.

Результаты в категории 65 кг:

Калыбеков Алтынбек (2009 г.р.) – 1 место;

Муканбетов Туголбай (2009 г.р.) – 2 место;

Абдыкалыков Марат (2009 г.р.) – 3 место;

Сардарбеков Каниет (2008 г.р.) – 3 место.

По итогам победители и призеры награждены кубками, медалями и дипломами.