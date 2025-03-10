Садыр Жапаров: В ГИК любой, кто преследует личные интересы, будет наказан

В интервью агентству "Кабар" президент Садыр Жапаров подчеркнул, что политика Государственной ипотечной компании (ГИК) направлена на обеспечение граждан доступным жильем. Он отметил, что ранее государственные ипотечные кредиты выдавались через коммерческие банки, что приводило к дефициту жилья и росту цен, делая его недоступным для большинства.

Здравствуйте! В этот раз мы хотели бы получить ответы на вопросы, касающиеся жилищного вопроса. В частности, какие шаги предпринимает государство для устранения дефицита жилья? Давайте также обсудим особенности деятельности Государственной ипотечной компании (ГИК).

- Здравствуйте, хорошо.

Известно, что Государственная ипотечная компания была создана в 2015 году и начала выдавать первые ипотечные кредиты в 2016 году. Однако тогда многие были недовольны её работой. В какой-то момент компания вообще перестала выдавать кредиты. Нет ли сейчас риска повторения такой ситуации? На чём были основаны изменения в ипотечной политике?

- ГИК в целом была создана правильно. Однако недовольство в прошлом было связано с ошибочной политикой.

Во-первых, процентная ставка была слишком высокой.

Во-вторых, срок кредитования был слишком коротким – всего 10 лет.

В-третьих, было обязательное условие: сразу оплатить 30% стоимости квартиры. В таких условиях ни простые граждане, ни государственные служащие не могли позволить себе жильё. Поэтому в какой-то момент количество людей, получающих жильё по этой программе, сократилось практически до нуля.

Кроме того, бюрократия была чрезмерно сложной, процесс получения жилья был запутанным. В итоге многие люди либо уезжали за границу, либо строили временные дома в новых поселениях, где не было элементарных условий.

Когда я пришёл к власти в 2021 году, сразу дал поручение, изменил политику в этом направлении. Мы увеличили срок кредитования и упростили механизм получения жилья. Разумеется, для этого потребовалось внести изменения в законодательство, на что ушло два года.

Теперь же простые граждане и госслужащие массово начали приобретать жильё. Срок ипотеки увеличен до 25 лет, а обязательного первоначального взноса больше нет.

Тем не менее, у Государственной ипотечной компании есть и критики. Даже депутаты Жогорку Кенеша заявляли, что стоимость жилья по ипотеке у ГИК оказалась выше, чем затраты на строительство одного квадратного метра.

- В народе говорят: "Бышкан ашка сынчы көп" ("Готовое блюдо критиковать легче, чем приготовить"). Или, возможно, критикуют из-за недопонимания? Чтобы было понятно не только депутатам, но и всему обществу, я разъясню всё до мельчайших деталей. Если после этого кто-то продолжит критиковать, значит, они делают это осознанно и намеренно искажают ситуацию.

Времена, когда чиновники работали себе в карман, остались в прошлом. Об этом нужно забыть. В ГИК любой, кто преследует личные интересы, будет наказан.

ГИК сама не занимается строительством, иначе это привело бы к неэффективному управлению или даже банкротству. Строительство – сложный процесс с множеством нюансов. Поэтому мы запретили ГИК заниматься стройкой. Исключение возможно только в рамках государственно-частного партнёрства, но даже тогда вся ответственность за завершение строительства ложится на частную компанию.

Как работает ГИК сегодня?

- Она заключает договоры с государственной компанией "Кыргызстройсервис" и частными компаниями, фиксируя стоимость и обязывая их сдавать жильё "под ключ".

Например, в Чуйской области и городе Бишкек стоимость строительства одного квадратного метра составляет 650 долларов. В регионах – Таласе, Нарыне, Иссык-Куле, Оше, Джалал-Абаде и Баткене – цена немного выше, 700 долларов за квадратный метр. Разница в 50 долларов связана с транспортировкой строительных материалов, которые везут из Бишкека.

Крупные частные строительные компании отказались работать по этой стоимости, поэтому строительство ведётся через государственную компанию "Кыргызкурулуш". Кроме того, нам удалось привлечь 2–3 частные компании, которые согласились взять на себя строительство. Ведь крупные застройщики отказались, заявив, что не могут строить "под ключ" по цене ниже 1000 долларов за квадратный метр.

Почему мы привлекаем частные строительные компании?

- Потому что одной государственной компании недостаточно. В стране строительство ведется в массовом порядке. Если частные строительные компании готовы строить по вышеуказанным ценам за квадратный метр, то приходите в ГИК. Мы готовы передать строительные работы.

Теперь объясню, почему жилье продается населению дороже этой суммы. Например, в микрорайоне "Мурас" квартиры были проданы населению по 750 долларов за квадратный метр. Из них 100 долларов – прибыль ГИК. Она должна быть. Потому что ГИК будет обслуживать жильцов в течение 25 лет - выплачивать зарплаты работникам, учитывать инфляцию и так далее. Надбавка ГИК зависит от расположения домов. Например, в Бишкеке в "золотом квадрате", в престижных районах, цена, конечно, будет выше 750 долларов.

Теперь остановлюсь на тех, кто оплачивает половину стоимости квартиры сразу, а вторую половину – в рассрочку на 15 лет.

Эта программа не касается стоящих в очереди. Это отдельная программа.

Например, на пустом участке начинается строительство жилья с нуля. Эти квартиры получают те, кто оплачивает 50% стоимости заранее. Внесенные деньги снова направляются на строительство этих же квартир. Их стоимость зависит от расположения, как я уже говорил. Но в любом случае цена будет ниже, чем у частных строительных компаний. Например, в престижных районах Бишкека частные застройщики сегодня продают квадратный метр без ремонта (не "под ключ") за 2000 долларов. А ГИК предоставляет такие же квартиры тем, кто оплатил половину стоимости, за 1400 долларов "под ключ". Для социально нуждающихся, стоящих в очереди, цена будет еще ниже. Поэтому политика ГИК – это социальная политика, направленная на обеспечение простых граждан жильем.

Существует мнение, что из-за массового предоставления ипотеки на долевое участие, очереди бюджетников не продвигаются.

- Система управления ГИК полностью цифровизирована.

Люди, стоящие в очереди, могут онлайн отслеживать свою позицию.

Никто не может перепрыгнуть очередь и встать вперед.

Финансовый контроль также электронный. Никто не может украсть деньги.

Если кто-то попытается, это все равно станет очевидным.

Тем, кто стоит в очереди, хочу сказать: наберитесь терпения. В ближайшее время массово начнется передача квартир. Тогда очередь будет двигаться не на 5-10 мест, а на тысячи. В один день квартиры получат тысячи людей, а очереди продвинутся "оптом".

С улучшением условий жилищной программы ГИК резко увеличилось число желающих получить жилье. Каковы планы государства по строительству жилья в ближайшем будущем?

- Планы масштабные и амбициозные.

На сегодняшний день уставный капитал ГИК достиг одного миллиарда долларов. К 2027 году он увеличится до 1,5 миллиарда долларов. Это сумма, которая раньше казалась недостижимой.

После того как в малых городах и районных центрах будут построены многоквартирные дома, строительство перейдет в сельскую местность. Если кто-то хочет построить новый дом или обновить старый, то его снесут и построят новое жилье. Срок – 25-30 лет.

Таковы планы на будущее.