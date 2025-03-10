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В Кыргызстане срок обучения в вузах будет сокращен

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Министр образования и науки КР Догдуркуль Кендирбаева в эфире Биринчи радио сообщила, какие изменения будут в высших учебных заведениях при введении новой системы образования в школах.

"При 12-летнем образовании мы не будем заставлять всех детей заканчивать 12-й класс. Это скорее направление на получение качественного профессионального образования. Мы усилим профессиональные лицеи и ПТУ. Мы будем преподавать точные науки, усилим базу 10 класса. Дети будут углублено изучать математику, химию, физику, иностранные языки. Дети, которые будут готовиться поступать в вузы, будут усердно готовиться к поступлению уже в школе. Также будет сокращено количество часов по тем предметам, которые повторяются. Сейчас в вузах также преподаются те предметы, которые дети изучают в школе. С введением новой системы, также будет сокращен срок обучения бакалавриата",- заявила она.

Глава Минобразования отметила, что родители должны понимать, что не все дети могут пойти учиться в вузы, но все дети должны стать конкурентоспособными участниками трудового рынка.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/443749
Теги:
вуз, Кыргызстан, Министерство образования
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