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В Бишкеке проводят мойку дорог и остановок

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" приступили к мойке остановочных комплексов, дорог и ограждений. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, на сегодняшний день работы проведены в Октябрьском районе по улице Абдрахманова от проспекта Чуй до улицы Ахунбаева, по улице Ахунбаева от проспекта Манаса до улицы 7 Апреля.

В Свердловском районе по проспекту Жибек-Жолу от улицы Абдрахманова до улицы Лермонтова.

Кроме того, моечные работы на территории Первомайского и Ленинского районов работы провели по проспекту Манаса от проспекта Жибек-Жолу до памятника Ормон Хану (улица Ажыбек Баатыра).


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URL: https://www.vb.kg/443750
Теги:
Тазалык, Бишкек, автобусная остановка
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