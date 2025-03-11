Мониторинг цен на сельхозпродукты в Кыргызстане, России и Казахстане

Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности проведен сравнительный мониторинг цен на продукты питания (по хлебопродуктам, картофелю, овощам и бахчевым, плодам и ягодам, мясу, молоку, сахару, яйцу, маслу растительному а.т. д.) в зарубежных странах, таких как Российская Федерация, Республика Казахстан и Кыргызстан, по состоянию на прошлую неделю.

По итогам мониторинга в Кыргызской Республике снизились цены на муку пшеничную 1 сорта (местная) на 1,4 %, растительное масло на 1,4 %, а повысились цены на морковь на 8,7%, лук на 2,6%, картофель на 1,6%.

В Республике Казахстан выросли цены на хлебобулочные изделия на 1,4 %, растительного масла на 1,9 %, снизилась цена на картофель на 2,8%.

В Российской Федерации выросла цена на морковь на 0,1%, снизились цены на картофель на 2,9 %, сахар песок на 1,5 %, пшеницу 1-го сорта местного производства на 1,6%.