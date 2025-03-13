В КР площадь неиспользуемых пахотных земель сократится на 3,3 тыс.га

В этом году площадь неиспользуемых пахотных земель в Кыргызстане сократится на 3,3 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

То есть общая посевная площадь в 2025 году составит 1 млн. га. 250,0 тыс. га, что на 3,3 тыс. га больше, чем в прошлом году.

Ранее неиспользуемые сельскохозяйственные угодья составляли 43,0 тыс. га в 2023 году и 39,0 тыс. га в 2024 году.

В настоящее время при проведении весенне-полевых работ фермерам рекомендуется выращивать сорта с высокой урожайностью культур и фруктов. Также стоит отметить, что на проведение весенне-полевых работ потребуется 42,2 тыс. тонн дизельного топлива, 12,0 тыс. тонн бензина. На сегодняшний день проблем с поставками горюче-смазочных материалов нет.

По данным Ассоциации нефтетрейдеров, на нефтебазах и автозаправочных станциях имеется достаточное количество дизельного топлива и бензина.

Кроме того, в целях своевременного и качественного проведения весенне-полевых работ 2025 года Фонд государственных материальных резервов предоставляет фермерам до 10 тысяч тонн дизельного топлива по льготной цене 65 сомов.