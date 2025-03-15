В Ташкенте открыли новый офис ODA для помощи Узбекистану и Кыргызстану

В начале марта 2025 года в Ташкенте был открыт новый офис Организации по развитию помощи (ODA) для Узбекистана и Кыргызстана. В связи с этим заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Самат Насирдинов встретился с директором офиса ODA, доктором Джангом для обсуждения дальнейших шагов в реализации совместных проектов и укрепления двустороннего сотрудничества.

Офис KRC ODA в Ташкенте будет играть ключевую роль в координации и управлении проектами в области водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана. Несмотря на расположение офиса в Ташкенте, ключевым направлением его деятельности станет управление проектами в Кыргызстане, в том числе в таких стратегических областях, как водные ресурсы, сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность. Важнейшим приоритетом будет поддержание постоянных и взаимовыгодных отношений с Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

В ходе встречи заместитель министра предложил инициировать реализацию проектов в нескольких ключевых сферах. Одним из приоритетных направлений стали проекты в области водных ресурсов, а также развитие перерабатывающей промышленности. Также был поднят вопрос строительства Технопарков и Логистических Центров (ТЛЦ) с первичной переработкой, что позволит значительно повысить эффективность сельского хозяйства и переработки в Кыргызстане.

Доктор Джанг поддержал инициативы и отметил, что открытие офиса в Ташкенте даст возможность более эффективно координировать усилия по реализации этих проектов, обеспечивая при этом тесное сотрудничество между странами. Стороны выразили уверенность, что совместные усилия помогут не только улучшить сельское хозяйство и перерабатывающую отрасль Кыргызстана, но и способствовать укреплению региональной экономики в целом.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана продолжит работать в тесном контакте с офисом ODA для успешной реализации проектов, которые принесут долгосрочные положительные результаты для страны.