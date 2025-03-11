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КПЛ-2025: "Алай" побеждает "Озгон", "Азиягол" и "Барс" сыграли вничью

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- Самуэль Деди Ирие
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Сезон 2025 года в Кыргызской Премьер-Лиге (КПЛ) продолжает радовать болельщиков напряженными матчами и неожиданными поворотами! Сегодняшние игры принесли массу эмоций и зрелищных моментов.

"Азиягол" – "Барс"

Обе команды бились до конца, выкладываясь на поле по полной! В напряженном противостоянии счет остался равным – 1:1. Этот результат может существенно повлиять на расстановку команд в турнирной таблице.

"Алай" – "Озгон"

В Оше "Алай" добыл важнейшую победу, переиграв "Озгон" со счетом 1:0! Последние минуты встречи были особенно напряженными, так как "Алай" завершал матч вдевятером! Несмотря на численный недостаток, команда проявила характер и сумела удержать победный счет до финального свистка.


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URL: https://www.vb.kg/443762
Теги:
футбол, чемпионат, Кыргызстан
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