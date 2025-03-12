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В 2025 году на агрокомплекс КР предусмотрено затратить более 33 млрд сомов

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- Светлана Лаптева
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В целях своевременного и качественного проведения весенне-полевых работ 2025 года, поддержки агрегаторов и фермеров Кабинетом министров реализуются государственные проекты "ФСХ-13", "КАПК", "ФОТП", "Асыл-тукум", "Искусственное осеменение скота". Об этом сообщил министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев на заседании комитета Жогорку Кенеша.

Так, по "ФСХ-13 "предусмотрено 4 млрд. 92 млн. 700 тыс. сомов по 10% ставке, по "КАПК " - 4 млрд. сомов по 6% ставке, по ФОТП 2 млрд. 200 млн. сомов по 6% ставке, по "Программе развития племенного животноводства" 5 млрд. 555 млн. 500 тыс. сомов по 3% ставке.

"Уважаемый президент Садыр Нургожоевич уделяет особое внимание сельскому хозяйству. Если взять в пример, в 2024 году агропромышленному комплексу было выделено 13 млрд сомов, то на 2025 год предусмотрено выделение 33 млрд. 497 млн. сомов", - сообщил Бакыт Торобаев.


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URL: https://www.vb.kg/443763
Теги:
Бакыт Торобаев, Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
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