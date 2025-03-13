Погода
$ 87.37 - 87.83
€ 94.12 - 95.12

В 2025 году на строительство объектов по питьевой воде выделят 2 млрд сомов

130  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане в этом году на ирригацию выделено 4,8 млрд сомов, на строительство объектов по питьевой воде запланировано выделить 2 млрд сомов.

Общий проектный объем 498 водохранилищ ирригационного назначения – 1,8 млрд кубометров, объем воды на сегодняшний день – 1,5 млрд кубометров, что на 350 млн больше, чем в прошлом году. кубический метр, или на 30 процентов больше. В этом году в 2025 году планируется предоставить 6,8 млрд кубометров воды для орошения 1 млн. 22 тыс. га орошаемых пахотных земель в среднем 4-5 раз. Также будет осуществлена установка системы капельного и дождевого орошения на площади 20,0 тыс. га.

Об этом сообщил заместитель Председателя Кабинета министров-министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.

На текущий год на восстановление и ремонт объектов ирригации из государственного бюджета выделено 4,8 млрд сомов, на строительство объектов чистой воды-2,0 млрд. планируется финансирование в сом.

- На эти средства отремонтировано и очищено 500 км каналов, 500 тыс. кв. м. м. запланировано укладка бетонного полотна на каналах, ремонт и восстановление 755 гидротехнических сооружений, 200 водомерных постов, 91 насосной станции, 156 насосных агрегатов, обновление 40 насосных агрегатов, очистка 272,0 км коллекторно-дренажной системы, при этом всего за 2 месяца текущего года будет выполнено 130,2 км межхозяйственных каналов, -отметил он Бакыт Торобаев.

На сегодняшний день проведена инвентаризация подземных скважин, выявлено 14 496 скважин, из них проверено 270 скважин, в этом году планируется построить 80 скважин.

В настоящее время для подготовки водохозяйственных объектов к поливному сезону 2025 года привлечено 203 единицы техники Службы водных ресурсов, а местными айыл окмоту-около 1 000 единиц.

Также выполнены строительные работы в направлении обеспечения чистой водой 258 населенных пунктов, в 168 населенных пунктах, в том числе завершены и введены в эксплуатацию 40 сельских систем чистой воды и подготовлены проектно-сметные документы на системы чистой воды 90 населенных пунктов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443764
Теги:
ирригация, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  