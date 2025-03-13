В 2025 году на строительство объектов по питьевой воде выделят 2 млрд сомов

В Кыргызстане в этом году на ирригацию выделено 4,8 млрд сомов, на строительство объектов по питьевой воде запланировано выделить 2 млрд сомов.

Общий проектный объем 498 водохранилищ ирригационного назначения – 1,8 млрд кубометров, объем воды на сегодняшний день – 1,5 млрд кубометров, что на 350 млн больше, чем в прошлом году. кубический метр, или на 30 процентов больше. В этом году в 2025 году планируется предоставить 6,8 млрд кубометров воды для орошения 1 млн. 22 тыс. га орошаемых пахотных земель в среднем 4-5 раз. Также будет осуществлена установка системы капельного и дождевого орошения на площади 20,0 тыс. га.

Об этом сообщил заместитель Председателя Кабинета министров-министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.

На текущий год на восстановление и ремонт объектов ирригации из государственного бюджета выделено 4,8 млрд сомов, на строительство объектов чистой воды-2,0 млрд. планируется финансирование в сом.

- На эти средства отремонтировано и очищено 500 км каналов, 500 тыс. кв. м. м. запланировано укладка бетонного полотна на каналах, ремонт и восстановление 755 гидротехнических сооружений, 200 водомерных постов, 91 насосной станции, 156 насосных агрегатов, обновление 40 насосных агрегатов, очистка 272,0 км коллекторно-дренажной системы, при этом всего за 2 месяца текущего года будет выполнено 130,2 км межхозяйственных каналов, -отметил он Бакыт Торобаев.

На сегодняшний день проведена инвентаризация подземных скважин, выявлено 14 496 скважин, из них проверено 270 скважин, в этом году планируется построить 80 скважин.

В настоящее время для подготовки водохозяйственных объектов к поливному сезону 2025 года привлечено 203 единицы техники Службы водных ресурсов, а местными айыл окмоту-около 1 000 единиц.

Также выполнены строительные работы в направлении обеспечения чистой водой 258 населенных пунктов, в 168 населенных пунктах, в том числе завершены и введены в эксплуатацию 40 сельских систем чистой воды и подготовлены проектно-сметные документы на системы чистой воды 90 населенных пунктов.