Посол: Важно отметить 100-летие прибытия первого эшелона Интергельпо во КР

В Праге состоялась встреча ЧПП КР в Чешской Республике с резиденцией в Вене Толенды Макеева с вице-спикером Палаты депутатов парламента Чешской Республики Яном Бартошеком.

В ходе встречи посол Макеев подчеркнул важность укрепления межпарламентского сотрудничества двух стран, в том числе в рамках Европейского союза и Европейского парламента. Особое внимание уделено вопросам развития и расширения двусторонних торгово-экономических связей.

Посол также отметил важность проведения совместных мероприятий по случаю 100-летия с момента прибытия в страну, созданного в 1920-е годы первого эшелона промышленного кооператива "Интергельпо".

Вице-спикер Палаты депутатов парламента Чехии Бартошек, в свою очередь, отметил, что в ходе визита в Кыргызстан в сентябре 2022 г. он имел возможность лично ознакомиться с тем, как чтут память и вклад "Интергельпо" в индустриальное развитие страны.

Он выразил готовность и далее оказывать активное содействие в развитии традиционно дружественных отношений между КР и Чехией по линии межпарламентских связей путем обмена взаимными визитами на всех уровнях, а также необходимую поддержку в реализации совместных кыргызско-чешских проектов.