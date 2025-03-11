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Амантур Джумаев завоевал серебро на молодежном Кубке мира по боксу

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызский боксер Амантур Джумаев стал серебряным призером международного турнира "Жемчужина Адриатики", прошедшего с 3 по 9 марта в Будве (Черногория). Турнир имеет статус молодежного Кубка мира.

В финальном бою в весовой категории до 57 кг Джумаев встретился с казахстанцем Ныгманом Ныгметом и, к сожалению, уступил раздельным решением судей (1:3). Таким образом, Ныгмет завоевал золотую медаль, а Джумаев завершил турнир с серебром.

На пути к финалу Джумаев уверенно прошел двух казахстанских боксеров. В четвертьфинале он одержал победу над Дания Акбисеновым (5:0), а в полуфинале не оставил шансов Бауыржану Муратову, победив также с разницей в пять очков (5:0).

Федерация бокса Кыргызстана выразила гордость за достижение спортсмена, отметив его высокие результаты и важность этого успеха для кыргызского спорта. "Амантур - гордость нашей страны и пример для молодежи. Поздравляем его с серебром и желаем дальнейших побед!" - заявили в федерации.


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URL: https://www.vb.kg/443767
Теги:
бокс, Кыргызстан
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