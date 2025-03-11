Нобелевская премия мира для лидеров Кыргызстана и Таджикистана

Парламентарии обеих стран должны были бы инициировать признание их заслуг в мировом масштабе. Потому что делимитация и демаркация границы и подписание соглашений – не личное дело двух государств. Это – решение, касающееся всей Центральной Азии и, в конечном итоге, всего мира.

Нобелевская премия мира – награда, ежегодно присуждаемая Нобелевским комитетом лицам (как физическим, так и юридическим), внёсшим выдающийся вклад в дело укрепления мира. В прошлом году лауреатом премии стала японская конфедерация "Нихон Хиданкё", основанная людьми, выжившими при ядерных бомбардировках Японии, и ставящая своей целью не допустить подобных трагедий.

Кому достанется премия мира в 2025 году – покажет время. Но вполне реальные кандидаты уже есть.

Американский философ японского происхождения Френсис Фукуяма недавно высказался о том, что "Центральная Азия превращается из периферии в центр мировой экономики". Ещё раньше знаменитый кыргызский писатель Чынгыз Айтматов, имея в виду Центральноазиатский регион, говорил так: "Историческая общность, языковое сходство, наличие общих традиций, обычаев даёт нам неисчислимые возможности для того, чтобы быть вместе и сообща строить новый мир, единое цивилизационное сообщество".

Тут всё ясно: Центральная Азия сегодня – место концентрации интересов крупнейших мировых игроков и в то же время регион, обладающий мощнейшим собственным потенциалом абсолютно во всех сферах – от экономики до культуры. И именно сегодня страны Центральной Азии вплотную приблизились к пониманию необходимости усиления кооперации и укрепления стратегического суверенитета на фоне глобальных вызовов.

О том, что веками сложившаяся модель мира рушится буквально на глазах, не говорит сейчас только слепоглухонемой.

Что происходит конкретно в Центральной Азии? Профессор Казахстанско-Немецкого университета Рустам Бурнашев подметил интересную деталь. Страны региона долгое время не проявляли активного интереса к объединению. Такой интерес просыпался у них только в ответ на кризисные ситуации. А когда "в Багдаде всё спокойно" - каждая страна выживала сама по себе и в лучшем случае поддерживала двусторонние отношения с ближайшим соседом. Замедлением процессов интеграции пользовались внешние силы, предлагая (а то и навязывая) странам региона свои модели и форматы сотрудничества.

Долгое время внешние акторы видели в Центральной Азии лишь пятёрку марионеток, нуждающихся в управлении кукловодов. И сейчас авторитетные государства с удовольствием заходят сюда – каждое со своими целями. Однако отнять-поделить-стравить уже не получится. И те политологи, которые предрекали, например, Кыргызстану судьбу второй Украины – лишённого самостоятельности придатка некоего могущественного хозяина – сильно просчитались.

Президент Жапаров одним из первых центральноазиатских лидеров осознал острую необходимость сепарироваться от внешних игроков и интегрироваться внутри региона. Это необходимо и с экономической точки зрения, и с точки зрения региональной безопасности. И ещё для того, чтобы занять достойное место на мировой арене. Едва заступив на пост президента, он начал налаживать разносторонние отношения с соседями по региону.

Осенью прошлого года Садыр Жапаров встретился со своим туркменским коллегой Сердаром Бердымухамедовым. По итогам встречи принято решение о создании Кыргызско-Туркменского фонда развития для поддержки совместных бизнес-проектов, а также достигнута договорённость о поставке в Кыргызстан туркменского газа и электроэнергии.

На сегодняшний день добрым соседом и стратегическим партнёром Кыргызстана является Казахстан. Как показатель тесного сотрудничества – институциональные базисы вроде Кыргызско-Казахского межправительственного совета, Совета министров КР и РК, взаимодействие в рамках Организации тюркских государств, ШОС, ОДКБ…

Главной проблемой, мешающей развитию добрососедских отношений и всестороннего партнёрства между Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном, оставался нерешённый вопрос границ. И если касательно Узбекистана спорные территории просто тормозили развитие полноценного сотрудничества, с Таджикистаном было всё гораздо сложнее и драматичнее. Здесь уже вопрос не только плодотворного сотрудничества, но войны и мира. Здесь уже не "вялотекущие интеграционные процессы", как назвал их профессор Бурнашев, а затяжной непримиримый конфликт. То вялотекущий, то обостряющийся до очередного кровопролитного столкновения.

Вопросы, слишком долго казавшиеся нерешаемыми, надо было решать. Их решением по поручению и при поддержке президента занялся глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев. Которому пришлось не только находить взаимопонимание и приходить к консенсусу с соседями, но и противостоять натиску кыргызской оппозиции, обвинявшей его… Да в чём только не обвинявшей.

В конце января 2023 года завершился процесс делимитации кыргызско-узбекской границы, стороны подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве и обменялись ратификационными грамотами. Кыргызстан получил больше тысячи гектаров пастбищных земель и совместное с Узбекистаном управление Кемпир-Абадским (оно же Андижанское) водохранилищем. И если бы не политическая воля руководства страны, это самое водохранилище могло бы стать причиной не налаживания кыргызско-узбекских отношений, а, наоборот, опасной и ненужной конфронтации.

Теперь наконец-то полностью решены все приграничные вопросы и с Таджикистаном. Что не удавалось ни советской власти, ни властям постсоветских государств, получилось у нынешнего руководства. Нет соседям больше нужды и оснований что-то делить и о чём-то спорить.

В мировой практике последнего времени подобные соглашения принято называть сделками. Но сделка – это что-то из области торговли. Купля-продажа, дарение, оказание определённых услуг за определённое вознаграждение. Те, кто говорит "сделка", имея в виду долгожданное подписание кыргызско-узбекских, а особенно кыргызско-таджикских соглашений, - мягко говоря, заблуждаются. Происходящие сегодня процессы не имеют ничего общего с торгами. Они поистине исторические, компромиссные, жизненно необходимые обеим сторонам. И чем дальше, тем более ярко будет высвечиваться значение урегулированных сегодня приграничных вопросов.

И Кыргызстану, и Таджикистану (как и любой другой стране) для дальнейшего развития важнее всего мир, внутренняя и внешняя стабильность. И приток иностранных инвестиций, и строительство стратегической железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, способствующей суверенизации Центральной Азии и укреплению интеграционных связей, – были бы нереальны без устойчивости и стабильности.

Устойчивое развитие возможно только там, где установлен устойчивый мир. А мир устойчив тогда, когда учтены интересы каждого участника и баланс интересов удовлетворяет всех участников. Сейчас в Центральной Азии складывается именно такая ситуация. Она оказывается едва ли единственным регионом, не раздираемым внутренними противоречиями, готовым и открытым к всестороннему взаимовыгодному сотрудничеству как между составляющими его государствами, так и с партнёрами извне. Но при условии, что партнёрство будет действительно равноправным и взаимовыгодным.

Дальнейшее выстраивание и укрепление дружеских отношений зависит и от политических лидеров с той и с другой стороны. От их мудрости, патриотизма, политической воли и государственного подхода к взаимодействию. Историю творят лидеры при народной поддержке. Современным центральноазиатским республикам в этом смысле повезло.