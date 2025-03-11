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"Эстеглаль" проиграл "Аль-Насру" со счетом 0:3

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- Самуэль Деди Ирие
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В захватывающем матче Элитной лиги чемпионов Азии нападающий иранского футбольного клуба "Эстегляль" Жоэл Кожо показал достойную игру за свою команду, но это не помогло избежать поражения от команды "Аль-Насра", в которой играет известный футболист Криштиану Роналду. Матч прошел при полных трибунах, и несмотря на старания Кожо и его партнеров, мощь саудовского клуба оказалась слишком велика.

Ключевые моменты матча:

Жоэл Кожо начал матч в стартовом составе и играл до 63-й минуты, демонстрируя активность и старание.

Уже на 9-й минуте игрок "Аль-Насра" Джон Дуран открыл счет, воспользовавшись ошибкой в обороне.

Криштиану Роналду удвоил преимущество на 27-й минуте, реализовав пенальти после фола.

Команда Кожо осталась в меньшинстве после удаления Мехрана Ахмади, что усложнило задачу.

Дуран оформил дубль на 84-й минуте, установив окончательный счет – 3:0 в пользу "Аль-Насра", который уверенно вышел в четвертьфинал.

Несмотря на поражение, Жоэл Кожо продемонстрировал характер и боевой дух, доказывая, что он остается важным игроком своей команды. Болельщики с нетерпением ждут, как он поможет команде реабилитироваться в следующих матчах.


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URL: https://www.vb.kg/443775
Теги:
Саудовская Аравия, футбол, Кыргызстан
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