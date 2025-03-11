12–13 марта в Бишкеке и Чуйской области перекроют дороги (список улиц)

В связи с государственным визитом президента Республики Таджикистан в Кыргызскую Республику 12–13 марта 2025 года в Бишкеке и Чуйской области будут введены временные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Ограничения затронут следующие участки:

Дорога от Международного аэропорта "Манас" до границы города Бишкека;

Улица Фучика от границы Бишкека до проспекта Чуй;

Проспект Чуй от улицы Фучика до проспекта Манаса;

Улицы Манаса и Ч. Айтматова в южном направлении до госрезиденции "Ала-Арча"

Дорога от госрезиденции "Ала-Арча" до мемориального комплекса "Ата-Бейит".

Водителей просят не оставлять транспортные средства на указанных участках, а водителям грузовых автомобилей воздержаться от выезда без крайней необходимости. Всем участникам дорожного движения настоятельно рекомендуется соблюдать правила и выполнять требования сотрудников, регулирующих движение.