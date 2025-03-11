Арбитр из Кыргызстана Вероника Бернацкая прошла семинар ФИФА в Дохе

Арбитр из Кыргызстана Вероника Бернацкая приняла участие в семинаре для судей ФИФА, который проходил в Дохе (Катар) с 3 по 7 марта.

Семинар был организован с целью подготовки судей к женскому чемпионату мира 2027 года в Бразилии. В ходе семинара участники прошли теоретическую и практическую подготовку, а также сдали тест на физическую подготовку.

Бернацкая уже имеет опыт работы на чемпионате мира среди девушек до 20 лет в 2024 году в Колумбии, что подчеркивает ее высокий уровень квалификации и готовность к новым международным турнирам.