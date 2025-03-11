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Арбитр из Кыргызстана Вероника Бернацкая прошла семинар ФИФА в Дохе

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- Самуэль Деди Ирие
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Арбитр из Кыргызстана Вероника Бернацкая приняла участие в семинаре для судей ФИФА, который проходил в Дохе (Катар) с 3 по 7 марта.

Семинар был организован с целью подготовки судей к женскому чемпионату мира 2027 года в Бразилии. В ходе семинара участники прошли теоретическую и практическую подготовку, а также сдали тест на физическую подготовку.

Бернацкая уже имеет опыт работы на чемпионате мира среди девушек до 20 лет в 2024 году в Колумбии, что подчеркивает ее высокий уровень квалификации и готовность к новым международным турнирам.


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URL: https://www.vb.kg/443777
Теги:
судья, футбол
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