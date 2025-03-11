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Сон Хын Мин призвал своих коллег по команде быть более ответственными

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- Самуэль Деди Ирие
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Нападающий и капитан клуба английской Премьер-лиги "Тоттенхэм Хотспур" Сон Хын Мин призвал своих коллег по команде избавиться от своих небрежных стартов, если команда хочет выйти в четвертьфинал Лиги Европы в матче против ФК "АЗ Алкмар" в этот четверг.

После ничьи с "Борнмутом" в воскресенье, где Сон забил пенальти на 84-й минуте, спасший команду от поражения, "Тоттенхэму" предстоит сложная задача после поражения от команды "АЗ Алкмар" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Сон подчеркнул важность принятия ответственности, заявив, что каждый игрок должен посмотреть на себя.

"Нам никто не поможет, кроме как на поле. Мы слишком часто начинаем небрежно, отстаем и потом пытаемся догнать игру. Это не идеально", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/443778
Теги:
футбол
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