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Алекс Перейра хочет реванша с Анкалаевым после потери титула

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- Самуэль Деди Ирие
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Бразильский боец смешанных единоборств Алекс Перейра намерен провести реванш с Магомедом Анкалаевым после того, как потерял свой титул чемпиона UFC в полутяжелом весе на UFC 313. Перейра потерпел поражение единогласным решением судей, что стало для него концом успешной серии защищенных титулов в 2024 году.

Бразилец, ранее обладавший титулом в среднем весе, поднялся в полутяжелый вес после его утраты, и многие фанаты предполагали, что он может перейти в тяжелый вес после потери титула в 205 фунтах. Однако Перейра, похоже, сосредоточен на том, чтобы вернуть титул у Анкалаева.

У себя на странице в социальной сети Перейра заявил:

"Сделаю несколько корректировок для реванша и вернусь намного сильнее. Вы можете на меня рассчитывать. Никогда не сдавайтесь и не забывайте о своих мечтах".


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URL: https://www.vb.kg/443781
Теги:
смешанные бои, Бразилия
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