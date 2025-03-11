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ГКНБ задержан начальник отдела УГНС по Айтматовскому району

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В рамках расследуемого уголовного дела по факту незаконного проведения процедуры банкротства ОсОО "Глобал Корумтор Майнинг", задержан и водворен в ИВС ОВД города Талас начальник отдела доходов УГНС по Айтматовскому району Р.Б.К.. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В частности, Р.Б.К., вступив в сговор с представителями ОсОО "Глобал Корумтор Майнинг", незаконно выдал справку о неимении налоговых задолженностей перед государством вышеуказанной компании, что способствовала о ее признании банкротом. После Р.Б.К. в целях сокрытия следов выдачи фиктивной справки внес в базу данных УГНС сведения о задолженности ОсОО "Глобал Корумтор Майнинг" перед государством в размере 213 млн. 134 тысяч 589 сомов.

В результате чего, ОсОО "Глобал Корумтор Майнинг" было признано банкротом и незаконно освобождено от уплаты обязательных платежей в доход государства в размере 213 млн. 134 тысяч 589 сомов.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по выявлению аналогичных фактов в сфере недропользования и привлечению к уголовной ответственности причастных лиц.


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URL: https://www.vb.kg/443783
Теги:
ГКНБ, ГНС, задержание, налоги
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