ГКНБ задержан начальник отдела УГНС по Айтматовскому району

В рамках расследуемого уголовного дела по факту незаконного проведения процедуры банкротства ОсОО "Глобал Корумтор Майнинг", задержан и водворен в ИВС ОВД города Талас начальник отдела доходов УГНС по Айтматовскому району Р.Б.К.. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В частности, Р.Б.К., вступив в сговор с представителями ОсОО "Глобал Корумтор Майнинг", незаконно выдал справку о неимении налоговых задолженностей перед государством вышеуказанной компании, что способствовала о ее признании банкротом. После Р.Б.К. в целях сокрытия следов выдачи фиктивной справки внес в базу данных УГНС сведения о задолженности ОсОО "Глобал Корумтор Майнинг" перед государством в размере 213 млн. 134 тысяч 589 сомов.

В результате чего, ОсОО "Глобал Корумтор Майнинг" было признано банкротом и незаконно освобождено от уплаты обязательных платежей в доход государства в размере 213 млн. 134 тысяч 589 сомов.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по выявлению аналогичных фактов в сфере недропользования и привлечению к уголовной ответственности причастных лиц.