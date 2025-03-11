ГКНБ КР вернул государству здание бывшей общественной больницы в Сулюкте

ГКНБ КР вернул государству здание бывшей общественной больницы города Сулюкта с прилегающей территорией общей площадью 0,88 га, сообщает пресс-служба ведомства.

"В декабре 2010 года путем открытого аукциона было реализовано указанное здание больницы в частную собственность угледобывающим компаниям с нарушением п. 2 ст. 78 Земельного Кодекса КР. В последующем здание бывшей больницы города Сулюкта использовалось не по назначению и позже было разрушено.

Согласно заключенному договору с угледобывающими компаниями о передаче здании общественной больницы с земельным участком с площадью 0,88 га, расположенного по адресу: город Сулюкта, улица Студенческая, в добровольном порядке перерегистрировано на баланс мэрии города Сулюкта.