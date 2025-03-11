В Нарынской области государству возвращен пионерский лагерь "Дружба"

В рамках следственно-оперативных мероприятий ГКНБ государству дополнительно возвращена территория бывшего пионерского лагеря "Дружба" площадью 4,5 га, расположенного в селе Арал Жумгальского района Нарынской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проведенных дополнительных мероприятий, направленных на возврат государству оставшихся объектов ОАО "Оргтехника", установлено, что относимый бывшему Мин-Кушскому заводу "Оргтехника" пионерский лагерь "Дружба" на 180 мест на фоне периодической реорганизации и частой смены руководства предприятия без каких-либо документов органами регистрации прав на недвижимое имущество был переписан кооперативу "Умут".

Впоследствии, 31 декабря 2008 года директором кооператива "Умут" "Р.К." пионерский лагерь "Дружба" был отчужден гражданину М.Б.С. по договору купли-продажи.

В результате допущения со стороны прежних владельцев демонтажа жилых корпусов пионерского лагеря и распродажи их материалов, от указанного объекта осталось только земельный участок.

Данный объект передан на баланс Куйручук-Кызартского айылного аймака Жумгальского района.

Ранее на баланс государства были возвращены товарно-материальные ценности (станки инструменты) и 6 объектов недвижимости (земельные участки и сооружения) общей площадью 11 га, принадлежащие бывшему Мин-Кушскому заводу "Оргтехника" (ныне ОАО "Оргтехника").

Продолжаются дополнительные мероприятия по возврату оставшихся объектов ОАО "Оргтехника".