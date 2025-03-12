Погода
$ 87.35 - 87.81
€ 94.12 - 95.12

На республиканском сборном пункте КР проводили в армию призывников

108  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках весеннего призыва граждан на военную службу 11 марта 2025 года на базе Республиканского сборного пункта состоялись торжественные проводы призывников для прохождения срочной военной службы в рядах Вооруженных Сил Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба Минобороны КР.

Новобранцы отправились для прохождения военной службы в соединения и части Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности КР.

В мероприятии приняли участие представители Главного организационно-мобилизационного управления ГШ ВС КР, военных комиссариатов, ветераны ВС, а также родные и близкие призывников.

В Кыргызской Республике призыв граждан осуществляется в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики "Об увольнении в запас и рядов Вооруженных Сил, и других воинских формирований и государственных органов Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной и альтернативной служб, а также об очередном призыве граждан на срочную военную и альтернативную службы в марте-мае 2025 года".

Весенняя кампания по призыву граждан на военную службу продлится до конца апреля текущего года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443786
Теги:
армия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  