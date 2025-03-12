На республиканском сборном пункте КР проводили в армию призывников

В рамках весеннего призыва граждан на военную службу 11 марта 2025 года на базе Республиканского сборного пункта состоялись торжественные проводы призывников для прохождения срочной военной службы в рядах Вооруженных Сил Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба Минобороны КР.

Новобранцы отправились для прохождения военной службы в соединения и части Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности КР.

В мероприятии приняли участие представители Главного организационно-мобилизационного управления ГШ ВС КР, военных комиссариатов, ветераны ВС, а также родные и близкие призывников.

В Кыргызской Республике призыв граждан осуществляется в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики "Об увольнении в запас и рядов Вооруженных Сил, и других воинских формирований и государственных органов Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной и альтернативной служб, а также об очередном призыве граждан на срочную военную и альтернативную службы в марте-мае 2025 года".

Весенняя кампания по призыву граждан на военную службу продлится до конца апреля текущего года.