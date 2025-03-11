Погода
$ 87.37 - 87.83
€ 94.12 - 95.12

Поль Погба завершил дисквалификацию и готов к возвращению в футбол

208  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Французский полузащитник Поль Погба официально отбыл дисквалификацию 10 марта и теперь может вернуться к выступлениям.

Последним клубом 31-летнего игрока был туринский "Ювентус", с которым он расторг контракт в октябре 2024 года. Сейчас Погба активно ищет варианты для продолжения карьеры, но, по его словам, рассматривает только топовые европейские чемпионаты.

Среди потенциальных претендентов на Погба называют "Марсель". По данным французских СМИ, клуб готов предложить футболисту контракт в середине марта, так как ранее не хотел тратить средства на игрока, который не мог выступать.

Кроме того, недавно Погба встретился с президентом "Интер Майами" Дэвидом Бекхэмом во время матча с "Нью-Йорк Сити". Детали их разговора остаются неизвестными, но это породило слухи о возможном переходе во МЛС.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443787
Теги:
футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  