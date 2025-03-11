Поль Погба завершил дисквалификацию и готов к возвращению в футбол

Французский полузащитник Поль Погба официально отбыл дисквалификацию 10 марта и теперь может вернуться к выступлениям.

Последним клубом 31-летнего игрока был туринский "Ювентус", с которым он расторг контракт в октябре 2024 года. Сейчас Погба активно ищет варианты для продолжения карьеры, но, по его словам, рассматривает только топовые европейские чемпионаты.

Среди потенциальных претендентов на Погба называют "Марсель". По данным французских СМИ, клуб готов предложить футболисту контракт в середине марта, так как ранее не хотел тратить средства на игрока, который не мог выступать.

Кроме того, недавно Погба встретился с президентом "Интер Майами" Дэвидом Бекхэмом во время матча с "Нью-Йорк Сити". Детали их разговора остаются неизвестными, но это породило слухи о возможном переходе во МЛС.