Сегодня пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Сегодня, 11 марта, состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. В рамках игрового дня запланировано четыре встречи. В центральном противостоянии встретятся "Ливерпуль" и "Пари Сен-Жермен".

Лига чемпионов УЕФА, 1/8 финала, расписание матчей:

20:45 мск. "Барселона" - "Бенфика";

23:00 мск. "Ливерпуль" - "ПСЖ";

23:00 мск. "Байер" - "Бавария";

23:00 мск. "Интер" - "Фейеноорд".

Первые матчи стадии 1/8 финала Лиги чемпионов проходили 4 и 5 марта. Ответные игры состоятся 11 и 12 марта. По их итогам будет определен полный список четвертьфиналистов ЛЧ. Финал турнира пройдёт 31 мая в Мюнхене.

Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский "Реал". В финале прошлого розыгрыша турнира "сливочные" обыграли дортмундскую "Боруссию" (2:0).