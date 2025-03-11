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Сегодня пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

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- Самуэль Деди Ирие
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Сегодня, 11 марта, состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. В рамках игрового дня запланировано четыре встречи. В центральном противостоянии встретятся "Ливерпуль" и "Пари Сен-Жермен".

Лига чемпионов УЕФА, 1/8 финала, расписание матчей:

20:45 мск. "Барселона" - "Бенфика";

23:00 мск. "Ливерпуль" - "ПСЖ";

23:00 мск. "Байер" - "Бавария";

23:00 мск. "Интер" - "Фейеноорд".

Первые матчи стадии 1/8 финала Лиги чемпионов проходили 4 и 5 марта. Ответные игры состоятся 11 и 12 марта. По их итогам будет определен полный список четвертьфиналистов ЛЧ. Финал турнира пройдёт 31 мая в Мюнхене.

Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский "Реал". В финале прошлого розыгрыша турнира "сливочные" обыграли дортмундскую "Боруссию" (2:0).


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URL: https://www.vb.kg/443789
Теги:
УЕФА, футбол
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