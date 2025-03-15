ФАО учит фермеров Кыргызстана правильно подбирать семена

Изменение климата требует от сельского хозяйства Кыргызстана адаптироваться к новым условиям. Чтобы этот процесс проходил максимально эффективно, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) реализует в Кыргызстане проект "Местные фермеры как новаторы в сельском хозяйстве для устойчивых агропродовольственных экосистем".

Проект направлен на расширение доступа семейных фермерских хозяйств, занимающихся выращиванием овощей и фруктов, к современным ресурсам, технологиям и информации, которые в том числе позволят им приспособиться к изменениям климата.

В рамках этой работы с 3 по 5 марта в селах Балтабай, Ырдык и в городе Каракол, Иссык-Кульской области были организованы информационные встречи с целью ознакомления фермеров с целями и задачами проекта. Основное внимание уделялось вопросам семеноводства овощных культур, таких как перец и томаты, а также плодово-ягодных культур, включая крыжовник и черешню.

Специалисты ФАО предоставили информацию о выборе сортов растений, обратили внимание фермеров на важность правильного подбора семян, рассказали об обработке и удобрении почвы, методах защиты растений от вредителей и других актуальных вопросах.

"В отличие от гибридных семян, сортовые сохраняют свои характеристики при последующих посадках", – рассказал Калман Кулназаров, научный сотрудник Кыргызского научно-исследовательского института земледелия. "Это делает их использование более экономически выгодными и устойчивыми в долгосрочной перспективе".

В рамках проекта будут созданы фермерские полевые школы и два экспериментальных участка, где фермеры в течение сезона будут изучать семеноводство, защиту растений и особенности выращивания культур с учетом изменений климата.

Также состоялись два мастер-класса по обрезке плодовых деревьев. Участники освоили навыки правильной обрезки веток для повышения роста и урожайности фруктовых деревьев.

В рамках еще одного проекта ФАО "Инновационные методы внедрения передовых технологий в садоводстве" фермерам передали современное оборудование, которое значительно упрощает уход за садами и повышает производительность труда. Среди переданных инструментов – электрические секаторы, садовые пилы, приспособления для прививки фруктовых деревьев и электрические распылители.Использование этих инструментов и технологий позволяет повысить урожайность и способствует устойчивому развитию сельского хозяйства.

Также комплект инструментов был передан преподавателям Профессионального лицея номер два имени Жамангула Тойгонбаева в городе Каракол. Новое оборудование поможет в обучении студентов.

Рыскуль Урумканова, преподавательница лицея поблагодарила ФАО за оказанную помощь: "Полученные инструменты очень пригодятся в работе. Благодаря ФАО, мы сможем применять их как при уходе за садом, так и обучать студентов новым методам садоводства".

За три дня работы мероприятия посетили более шестидесяти фермеров. Участники активно участвовали в дискуссиях, обсуждали выбор сортов, качество семян, эффективные удобрения и способы защиты урожая.

Высокий уровень интереса фермеров к внедрению устойчивых методов ведения сельского хозяйства свидетельствует о том, что эти практики становятся все более востребованными. Такие инициативы играют важную роль в поддержке фермерских хозяйств и повышении эффективности сельскохозяйственного производства в Кыргызстане.