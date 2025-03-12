Погода
$ 87.35 - 87.81
€ 94.12 - 95.12

В Кыргызстане внедрили систему QR-оплаты для продажи рыболовных билетов

131  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Открытое акционерное общество "Айыл Банк" и Департамент рыбопромышленного комплекса при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, при поддержке Государственного учреждения "Агросмарт", внедрили систему "QR-оплат" для продажи рыболовных билетов.

Оплата принимается исключительно в национальной валюте. Платежи можно внести на счет Департамента через периферийные устройства "Айыл Банк" или безналичным способом через сайт Министерства agro.gov.kg, отсканировав ELQR код с помощью любых мобильных приложений и электронных кошельков Кыргызстана.

Государственное учреждение "Агросмарт" выступает разработчиком и техническим оператором системы, обеспечивая удобство и безопасность процесса.

На данный момент Департамент предоставляет гражданам возможность приобрести рыболовные билеты для различных видов рыб по следующим категориям и ценам:

• Рыболовная карточка Речная форель – 463 сом;

• Рыболовная карточка Речной осман – 363 сом;

• Рыболовный билет Крупный частик – 413 сом;

• Рыболовный билет Мелкий частик – 313 сом.

• Рыболовный билет на оз. Иссык-Куль

Это сотрудничество между государственными учреждениями и "Айыл Банк" способствует обеспечению надежного и эффективного процесса перечисления государственных платежей, что гарантирует прозрачность и удобство для граждан.

Для получения дополнительной информации посетите сайт Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности: agro.gov.kg.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443795
Теги:
рыбное хозяйство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  