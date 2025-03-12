В Кыргызстане внедрили систему QR-оплаты для продажи рыболовных билетов

Открытое акционерное общество "Айыл Банк" и Департамент рыбопромышленного комплекса при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, при поддержке Государственного учреждения "Агросмарт", внедрили систему "QR-оплат" для продажи рыболовных билетов.

Оплата принимается исключительно в национальной валюте. Платежи можно внести на счет Департамента через периферийные устройства "Айыл Банк" или безналичным способом через сайт Министерства agro.gov.kg, отсканировав ELQR код с помощью любых мобильных приложений и электронных кошельков Кыргызстана.

Государственное учреждение "Агросмарт" выступает разработчиком и техническим оператором системы, обеспечивая удобство и безопасность процесса.

На данный момент Департамент предоставляет гражданам возможность приобрести рыболовные билеты для различных видов рыб по следующим категориям и ценам:

• Рыболовная карточка Речная форель – 463 сом;

• Рыболовная карточка Речной осман – 363 сом;

• Рыболовный билет Крупный частик – 413 сом;

• Рыболовный билет Мелкий частик – 313 сом.

• Рыболовный билет на оз. Иссык-Куль

Это сотрудничество между государственными учреждениями и "Айыл Банк" способствует обеспечению надежного и эффективного процесса перечисления государственных платежей, что гарантирует прозрачность и удобство для граждан.

Для получения дополнительной информации посетите сайт Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности: agro.gov.kg.