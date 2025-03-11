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В Джалал-Абаде женщина обманула 27 граждан на 3,5 млн сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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В городе Джалал-Абаде задержали 47-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По данным ведомства, женщина по имени Гульзат обманывала граждан, используя приложение цифровых денег "QRAX". Мошеннические действия совершались через интернет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 ("Мошенничество").

В ходе оперативных мероприятий была задержана 47-летняя уроженка Узгенского района. Следствие установило, что она причастна к 27 эпизодам мошенничества. Общий ущерб составил 3 534 330 сомов.

18 февраля суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные действия продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/443796
Теги:
Джалал-Абадская область, задержание, мошенничество, УВД
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