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Какие послабления предусмотрены для бизнеса, рассказал зампред ГНС КР

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- Светлана Лаптева
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Налоговая служба постепенно в глазах бизнеса станет не карательным, а дружественным органом, заявил на брифинге в пресс-центре Sputnik Кыргызстан зампред Государственной налоговой службы Кубанычбек Ысабеков.

Он рассказал о состоянии бизнеса в Кыргызстане и об отмене моратория на проверки.

"Сегодня только порядка 3 процентов бизнесменов подвергаются плановым налоговым проверкам. В целом в части налогового контроля идут большие изменения в сторону поддержки бизнеса, сервис-ориентированности и, можно сказать, послаблений. Вносятся изменения в законодательство, по которым проверкам не подвергалась бы деятельность бизнеса до 2022 года. То есть у нас срок давности 6 лет, соответственно предлагается из шести только последние три года проверять. Это мы тоже считаем поддержкой, чтобы не ворошить прошлые периоды", - отметил Ысабеков.

Он добавил, что внедряется так называемый налоговый аудит - "дружественная проверка", призванная помочь субъектам предпринимательства.

"По заявлению самих налогоплательщиков, налоговая служба может прийти с проверкой, но в случае обнаружения нарушений санкции налагаться не будут. Например, они могут не знать всех нюансов и хотят исправить какие-то недочеты, чтобы все было четко. Мы думаем, что постепенно налоговая служба в глазах общественности и бизнеса будет не карательным, а дружественным органом, который будет помогать уплачивать налоги", - сказал замглавы Налоговой службы.

По его словам, для предпринимателей принята норма легализации товаров, то есть возможность поставить на учет товары без первичных документов.

"Бизнесмены могут легализовать остатки товаров до 1 апреля 2025 года, это поможет привести в порядок учет товаров. Если раньше на товары без документов мы налагали санкции 10 процентов от рыночной стоимости, то сейчас эта цифра снижена до 5 процентов. Вообще не применять меры мы не можем, потому что товар может быть и контрабандный, неучтенный, без уплаты налогов, соответственно это вопрос качества и безопасности, поэтому документы должны быть", - подчеркнул Ысабеков.

Он добавил, что в администрацию президента вносится предложение до 1 апреля принять решение об отмене ЭТТН. Исключение составят три категории: алкогольная, табачная продукция и горюче-смазочные материалы.


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URL: https://www.vb.kg/443799
Теги:
ГНС, налоги, Кыргызстан
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