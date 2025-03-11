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Министр экономики Франции может посетить Кыргызстан

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- Назгуль Абдыразакова
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Заместитель министра экономики и коммерции Санжар Болотов провел встречу с послом Франции в Кыргызской Республике Николя Фаем, а также главой по экономическому сотрудничеству посольства Франции в Кыргызской Республике Людовиком Лея. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, одной из главных тем обсуждения стали перспективы визита французских компаний в Кыргызскую Республику, а также возможность визита Министра экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции, который может стать важным шагом в укреплении экономического сотрудничества между двумя странами. Посол Франции выразил готовность поддерживать инициативы, направленные на развитие деловых контактов и инвестиционного сотрудничества, отметив, что Франция заинтересована в расширении присутствия своих компаний в Кыргызстане.

Особое внимание было уделено вопросам сельского хозяйства, энергетики, туризма и транспорта. Санжар Болотов подчеркнул важность дальнейшего укрепления сотрудничества в стратегически значимых сферах, отметив, что Кыргызская Республика заинтересована в привлечении французских инвестиций и технологий для развития энергетической инфраструктуры, а также в поддержке проектов, способствующих развитию сельского хозяйства, туризма и транспортной инфраструктуры.


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URL: https://www.vb.kg/443801
Теги:
визит, Франция, сотрудничество, Кыргызстан, посол, Минэкономики
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