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В КР можно подать заявку на получение земельных участков в онлайн-режиме

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- Светлана Лаптева
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Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики сообщает о запуске новой информационной системы agrojer.kg, направленной на цифровизацию процесса подачи заявок на участие в конкурсах для предоставления земельных участков из Государственного фонда сельскохозяйственных угодий (ГФСУ) в Сокулукском районном управлении аграрного развития.

Теперь семеноводческие и племенные хозяйства, а также сельскохозяйственные кооперативы смогут подавать заявки на получение земельных участков через онлайн-платформу, разработанную Министерством. Этот шаг направлен на улучшение качества обслуживания и повышение доступности государственных услуг для аграрного сектора, что станет важным шагом в процессе цифровизации сельского хозяйства Кыргызстана.

Система agrojer.kg автоматизирует процесс подачи заявок и значительно сокращает бюрократические процедуры и упрощая взаимодействие между государственными органами и пользователями. Важным аспектом является также повышение прозрачности процесса распределения земельных участков, что позволяет заинтересованным сторонам легко отслеживать статус их заявок и получать актуальную информацию.


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URL: https://www.vb.kg/443807
Теги:
земельный участок, Кыргызстан
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