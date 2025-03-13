В КР можно подать заявку на получение земельных участков в онлайн-режиме

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики сообщает о запуске новой информационной системы agrojer.kg, направленной на цифровизацию процесса подачи заявок на участие в конкурсах для предоставления земельных участков из Государственного фонда сельскохозяйственных угодий (ГФСУ) в Сокулукском районном управлении аграрного развития.

Теперь семеноводческие и племенные хозяйства, а также сельскохозяйственные кооперативы смогут подавать заявки на получение земельных участков через онлайн-платформу, разработанную Министерством. Этот шаг направлен на улучшение качества обслуживания и повышение доступности государственных услуг для аграрного сектора, что станет важным шагом в процессе цифровизации сельского хозяйства Кыргызстана.

Система agrojer.kg автоматизирует процесс подачи заявок и значительно сокращает бюрократические процедуры и упрощая взаимодействие между государственными органами и пользователями. Важным аспектом является также повышение прозрачности процесса распределения земельных участков, что позволяет заинтересованным сторонам легко отслеживать статус их заявок и получать актуальную информацию.