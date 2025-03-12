КПЛ-2025: "Дордой" и "Мурас Юнайтед" одержали победы

11 марта 2025 года в рамках второго тура чемпионата Кыргызстана по футболу прошли два захватывающих матча. В Бишкеке состоялось столичное дерби, где "Дордой" победил "Алгу", а в Джалал-Абаде "Мурас Юнайтед" взял реванш у "Абдыш-Аты" за недавнее поражение в Суперкубке Кыргызстана.

"Дордой" – "Алга"

В Бишкеке на стадионе НАФ КФБ "Дордой" одержал уверенную победу над "Алгой" в столичном дерби со счётом 3:1. Уже на 27-й минуте матча "Дордой" открыл счёт благодаря остроумному пасу Мамыралиева на Заименко, который в касание отправил мяч в сетку. В добавленное время первого тайма Владислав Кобылянский удвоил преимущество своей команды, отправив второй мяч в ворота Дмитрия Стажилы - 2:0.

Во втором тайме Кими Мерк, новобранец "Дордоя", на 65-й минуте забил третий гол в ворота "Алги", точно пробив в девятку.

На последних минутах "Алга" смогла сократить отставание благодаря голу Егемена Карбосова, но этого было недостаточно. Итоговый счёт - 3:1 в пользу "Дордоя", который одержал свою первую победу в КПЛ-2025.

[media::img::center]364166[/media]"Мурас Юнайтед" – "Абдыш-Ата"

В Джалал-Абаде на стадионе "Курманбек" "Мурас Юнайтед" взял реванш за поражение в Суперкубке, обыграв "Абдыш-Ату" со счётом 3:0. Важным моментом игры стало удаление Кристана Браузмана из "Абдыш-Аты" на 38-й минуте, что оставило команду вдесятером.

"Мурас Юнайтед" использовал численное преимущество и уверенно довёл матч до победы, забив три гола. Это был важный реванш для "Мурас Юнайтед", который не оставил шансов сопернику.