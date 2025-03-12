Погода
$ 87.35 - 87.81
€ 94.12 - 95.12

КПЛ-2025: "Дордой" и "Мурас Юнайтед" одержали победы

220  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

11 марта 2025 года в рамках второго тура чемпионата Кыргызстана по футболу прошли два захватывающих матча. В Бишкеке состоялось столичное дерби, где "Дордой" победил "Алгу", а в Джалал-Абаде "Мурас Юнайтед" взял реванш у "Абдыш-Аты" за недавнее поражение в Суперкубке Кыргызстана.

"Дордой" – "Алга"

В Бишкеке на стадионе НАФ КФБ "Дордой" одержал уверенную победу над "Алгой" в столичном дерби со счётом 3:1. Уже на 27-й минуте матча "Дордой" открыл счёт благодаря остроумному пасу Мамыралиева на Заименко, который в касание отправил мяч в сетку. В добавленное время первого тайма Владислав Кобылянский удвоил преимущество своей команды, отправив второй мяч в ворота Дмитрия Стажилы - 2:0.

Во втором тайме Кими Мерк, новобранец "Дордоя", на 65-й минуте забил третий гол в ворота "Алги", точно пробив в девятку.

На последних минутах "Алга" смогла сократить отставание благодаря голу Егемена Карбосова, но этого было недостаточно. Итоговый счёт - 3:1 в пользу "Дордоя", который одержал свою первую победу в КПЛ-2025.

[media::img::center]364166[/media]"Мурас Юнайтед" – "Абдыш-Ата"

В Джалал-Абаде на стадионе "Курманбек" "Мурас Юнайтед" взял реванш за поражение в Суперкубке, обыграв "Абдыш-Ату" со счётом 3:0. Важным моментом игры стало удаление Кристана Браузмана из "Абдыш-Аты" на 38-й минуте, что оставило команду вдесятером.

"Мурас Юнайтед" использовал численное преимущество и уверенно довёл матч до победы, забив три гола. Это был важный реванш для "Мурас Юнайтед", который не оставил шансов сопернику.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443814
Теги:
футбол, чемпионат, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  