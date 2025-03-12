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Кыргызстанская команда заняла 1-е место на турнире по футзалу в Алматы

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- Самуэль Деди Ирие
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В Алматы на базе АФК "Кайрат" состоялся международный турнир по футзалу, посвященный памяти Игоря Мажинова. В турнире участвовали не только спортивные команды, но и близкие друзья и родственники Игоря Мажинова, что придало мероприятию особую атмосферу. Cообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Итоги турнира:

1-е место - "Топ-Тоголок" (Кыргызстан)

2-е место - АФК "Кайрат" (Казахстан)

3-е место - "Жигер" (Алматинская область)

4-е место - ФК "НИС"

Лучшим игроком турнира был признан Бекжан Шамшидинов из команды "Топ-Тоголок". Награду ему вручила дочь Игоря Мажинова Анжелика, что стало трогательным моментом для всех присутствующих.

По завершении турнира президент АФК "Кайрат" Кайрат Оразбеков поздравил команды с их выступлением и сообщил, что турнир станет ежегодным. В следующем году в соревнованиях примут участие команды из других стран, что сделает турнир еще более международным и значимым.


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URL: https://www.vb.kg/443818
Теги:
футзал, Кыргызстан
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