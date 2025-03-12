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В Оше разыскивают девушку, пропавшую после выхода из автобуса

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- Назгуль Абдыразакова
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В Оше объявлена в розыск Тиланова Кумушай Алтынбековна, 2008 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба УВД города Ош.

По словам её матери, 25 февраля около 14:30, когда она ехала с дочерью в общественном транспорте по улице Масалиева, дочь исчезла на остановке. Она вышла из общественного транспорта. Мать подала заявление о пропаже дочери, и на данный момент Кумушай Тиланова числится пропавшей без вести.

Особые приметы: была одета в зеленую куртку и черные брюки.

Милиция просит всех, кто обладает информацией о местонахождении девушки, связаться с ними по телефонам: (03222) 4-82-82, 0990 90 79 18.


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URL: https://www.vb.kg/443824
Теги:
несовершеннолетние, Ош, пропавшие без вести, поиски
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