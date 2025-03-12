Бизнесменам КР предоставили возможность легализовать товары без штрафов

В ответ на многочисленные вопросы предпринимателей о легализации неучтённых товаров до 1 апреля 2025 года, а также учитывая обеспокоенность граждан возможными последствиями этого процесса, заместитель председателя Государственной налоговой службы Кубанычбек Ысабеков заверяет, что штрафных санкций за оприходование таких товаров не будет, сообщает пресс-служба ведомства.

Гарантией является закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере налогообложения" (№ 37), подписанный президентом 12 февраля 2025 года.

Бизнес может легализовать товары как онлайн - через портал , так и в бумажном формате - в Единых окнах налоговых отделений.

Крупный бизнес, работающий на общем налоговом режиме или по единому налогу со ставками 4% и 2%, заполняет электронную счёт-фактуру на неучтённые товары только онлайн.

Малый и средний бизнес, работающий по единому налогу со ставками 0%, 0,1%, 0,5%, 1%, а также предприниматели в зонах торговли с особыми режимами (рынки "Дордой" и "Кара-Суу"), могут оформлять товары как онлайн, так и оффлайн.

"Мы создали удобные условия - воспользуйтесь ими до 1 апреля 2025 года", - подчеркнул замглавы ГНС.

Легализация товаров, на которые отсутствуют документы о происхождении, помогает предпринимателям:

привести бухгалтерскую отчётность в порядок,

избежать налоговых рисков в будущем,

официально узаконить товары без штрафов.

Важно: Легализация не распространяется на следующие категории товаров: алкогольную и табачную продукцию, лекарства и медицинское оборудование, ювелирные изделия, нефтепродукты (за исключением масел ТНВЭД 2710197100-2710199800), товары, по которым уже проведены налоговые проверки или вынесены судебные решения.