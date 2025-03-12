Адылбек Касымалиев поздравил нового премьер-министра Беларуси

Председатель кабинета Адылбек Касымалиев направил поздравительное послание премьер-министру Республики Беларусь Александру Турчину в связи с назначением на высокий пост. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Убежден, что Ваш многолетний опыт на государственной службе и высокий профессионализм будут способствовать успешной работе Правительства Беларуси на благо народа и процветания государства. Хочу заверить Вас в готовности к продолжению совместной работы по активизации кыргызско-белорусских отношений дружбы и партнерства как в двустороннем формате, так и в рамках региональных и международных организаций", - отмечено в послании.

Глава кабинета министров пожелал премьер-министру Беларуси крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе на ответственном государственном посту.