В Кыргызстане введен временный запрет на ввоз кузовов автотранспорта

Кабинет министров принял постановление "О введении временного запрета на ввоз (импорт) в Кыргызскую Республику кузовов автотранспортных средств". Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Данное решение направлено на обеспечение безопасности дорожного движения, прозрачность процесса приобретения автотранспортных средств, а также защиту прав добросовестных владельцев транспортных средств.

В последние годы правительство предпринимает активные меры по снижению уровня теневой экономики и увеличению налоговых поступлений в государственный бюджет, в том числе в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Однако участились случаи ввоза автотранспортных средств с поддельными документами и регистрационными знаками иностранных государств. Кроме того, зафиксированы факты незаконной замены кузовов транспортных средств без надлежащего документального подтверждения, что приводит к легализации автомобилей, ввезенных без уплаты таможенных платежей.

Стоит отметить, что принятое постановление предусматривает введение временного запрета сроком на шесть месяцев.