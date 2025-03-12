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Торага ЖК: Задания ОРТ должны соответствовать школьной программе

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня, 12 марта, на заседании Жогорку Кенеша Торага Нурланбек Тургунбек уулу потребовал привести задания общереспубликанского тестирования в соответствие школьной программе. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

"Ребенок учится в школе 11 лет, принимает участие в общереспубликанском тестировании и не может добиться хороших результатов. Причина в том, что задания в тесте не соответствуют школьной программе. Из-за безвыходной ситуации, для того, чтобы успешно сдать тест, дети вынуждены идти в частные центры к другим учителям и оплачивать их услуги 2-3 месяца. Зачем эти лишние хлопоты? Лучше привести задания общереспубликанского тестирования в соответствие школьной программе. Сколько лет уже поднимается этот вопрос, и к нам поступают много обращений", - сказал Нурланбек Тургунбек уулу и потребовал от министра образования и науки в срочном порядке решить данную проблему, которая дополнительным грузом ложится на детей и родителей.

В свою очередь, министр образования и науки Догдуркул Кендирбаева поддержала мнение торага и проинформировала, что в настоящее время уже ведется соответствующая работа.


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URL: https://www.vb.kg/443832
Теги:
Министерство образования, спикер, школа, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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