Эмомали Рахмон прибыл в Кыргызстан с государственным визитом

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон сегодня, 12 марта, прибыл с государственным визитом в Кыргызскую Республику.
В международном аэропорту "Манас" Президента Таджикистана встретил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.
На флагштоках вывешены флаги двух стран, расстелена ковровая дорожка, установлена инсталляция в виде национальной юрты, выстроен почетный караул.
Девушки в национальных костюмах, приветствуя Эмомали Рахмона, преподнесли ему цветы.
Главы государств посмотрели концертную программу с участием кыргызских артистов, которые исполнили кыргызские и таджикские музыкальные произведения.
В рамках государственного визита лидеры стран завтра, 13 марта, обсудят широкий круг вопросов, представляющих взаимных интерес, перспективы дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества. Будет подписан ряд двусторонних документов.