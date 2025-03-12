Эмомали Рахмон прибыл в Кыргызстан с государственным визитом

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон сегодня, 12 марта, прибыл с государственным визитом в Кыргызскую Республику.

В международном аэропорту "Манас" Президента Таджикистана встретил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

На флагштоках вывешены флаги двух стран, расстелена ковровая дорожка, установлена инсталляция в виде национальной юрты, выстроен почетный караул.

Девушки в национальных костюмах, приветствуя Эмомали Рахмона, преподнесли ему цветы.

Главы государств посмотрели концертную программу с участием кыргызских артистов, которые исполнили кыргызские и таджикские музыкальные произведения.

В рамках государственного визита лидеры стран завтра, 13 марта, обсудят широкий круг вопросов, представляющих взаимных интерес, перспективы дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества. Будет подписан ряд двусторонних документов.