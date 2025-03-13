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Эдиль Байсалов прокомментировал уровень преподавания госязыка в школах

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Как известно, в Кыргызстане кыргызский язык является государственным, а русский имеет статус официального. Это означает, что кыргызский должен использоваться в делопроизводстве, государственных учреждениях, образовании и других сферах.

Государство проводит политику по укреплению позиций кыргызского языка. Например, принимаются законы, направленные на обязательное использование кыргызского языка в документации, проводятся курсы для госслужащих, разрабатываются новые учебники. Однако эти меры не всегда приводят к желаемому результату из-за ряда проблем, в том числе нехватки квалифицированных преподавателей и методологических материалов.

Проблемы преподавания кыргызского языка

Одной из наиболее острых проблем является преподавание кыргызского языка в русскоязычных школах. Многие ученики, особенно в городах, сталкиваются с трудностями в изучении госязыка. Однако существует негласное правило, согласно которому учителям запрещено переводить объяснение материала на русский язык или повторять тему, если ученик не понял. Это вызывает недовольство у родителей и затрудняет усвоение материала.

Некоторые педагоги отмечают, что в русскоязычных школах кыргызский язык преподают также, как и в кыргызскоязычных, то есть без адаптации для тех, кто изучает его как неродной. Это означает, что методология преподавания не учитывает специфику обучения русскоязычных детей. Например, вместо постепенного освоения азов языка с опорой на русский, ученикам сразу дают сложные грамматические конструкции и требуют беглого чтения.

Отсутствие методологии и его последствия

Одна из главных претензий со стороны родителей и экспертов заключается в том, что в Кыргызстане отсутствует четкая методология преподавания кыргызского языка для русскоязычных учеников. В отличие от иностранных языков, где используются адаптированные учебники и коммуникативные методы, в обучении кыргызскому применяется устаревший подход: зубрежка правил и сложные тексты без учета уровня владения языком.

В результате многие ученики испытывают трудности и теряют интерес к изучению кыргызского. В то же время отсутствие двуязычного подхода мешает лучшему усвоению материала. Для сравнения, в других странах двуязычное обучение активно применяется: например, в Казахстане казахский язык в русскоязычных школах преподают с использованием перевода и разъяснений на русском.

Подобного рода претензии родителей и учеников редакция vb.kg попросила прокомментировать заместителя председателя кабинета министров КР Эдиля Байсалова, в частности, что якобы из Министерства образования пришел негласный запрет на пояснение темы на русском языке, если ученику непонятен вопрос.

"Это бред какой-то, что мы не можем дать кыргызский язык на требуемой основе - это еще раз вам показательный провал", - заявил Байсалов.

По его словам, нынешнее состояние школы таково, что наши дети выходят абсолютно неподготовленными в плане владения государственным языком. "Разве это их вина?", - вопрошает чиновник.

По мнению Байсалова школьная реформа никогда не останавливалась.

"Начиная со времен перестройки, наши школы везде и всегда находятся в состоянии постоянного ремонта. Мы могли бы тоже это все продолжить. Там, где-то замазать, или тут что-то сделать. Однако мы сказали, "Нет", мы все это выкидываем и начинаем с чистого листа, с ориентировкой на будущее. И вот эти все мифы и сказки про Запад, или Советский союз и Москву, надо забыть! Нас вообще это не интересует. Мы от всего будем брать самое лучшее. Это будет кыргызская модель на кыргызские деньги", - сказал он.

Возвращаясь к вопросу о том, могут ли ученики требовать у педагогов разъяснения неясных вопросов на русском языке, зампред однозначно ответил, что, конечно, могут, ведь на то он и учитель.

Автор: София Березовская


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URL: https://www.vb.kg/443851
Теги:
кыргызский язык, образование, школа, Кыргызстан, Эдиль Байсалов
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