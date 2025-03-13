ГКНБ: Сведения "Клооп" и "Темиров Live" не соответствуют действительности

ГКНБ по ранее опубликованным публикациям "Клооп" и "Темиров Live" о возможной причастности главы ГКНБ КР к золоторудному месторождению "Насоновское" сообщает, что единоличным собственником указанного месторождения являлся гражданин КР Боотаев Азрет Туркменович, который ранее проходил по уголовному делу в отношении преступной деятельности ОПГ Камчы Кольбаева.

В ходе следственных мероприятий установлено, что месторождение "Насоновское" было продано бывшим единоличным собственником Боотаевым компании ОсОО "Консульере Групп" на основании достигнутых договоренностей, с условиями обязательных прямых инвестиций на разработку указанного месторождения.

Однако, позднее было выявлено, что ОсОО "Консульере Групп" обязательства перед государством не выполнило, также своевременно не выплатив социальные обязательства перед органами местного самоуправления. Также компания имеет налоговые задолженности и не привлекла инвестиций на развитие производства комбината, в деятельности которой были выявлены нарушения законодательства КР.

По результатам проведенного комплекса мероприятий 12 марта 2025 года, лицензия на разработку месторождения "Насоновское" аннулирована и передана на баланс государства в лице Министерства природных ресурсов экологии и технического надзора Кыргызской Республики.

В данном контексте следует отметить, что заместитель председателя кабинета министров - председатель ГКНБ КР генерал-полковник Камчыбек Ташиев какого-либо отношения к вопросам освоения и разработки месторождения "Насоновское" субъектами предпринимательства не имел и не имеет.

ГКНБ призывает не верить ложной и провокационной информации, распространяемой заинтересованными в манипулировании общественным мнением элементами, также напоминает об ответственности за распространение ложной информации порочащей честь и достоинство граждан.